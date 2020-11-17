Оптимизация наоборот: после реорганизации в поликлинике №2 осталось всего 14 терапевтов

Фото: Городская поликлиника N°2.

Весной 2020 года губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, согласно которому городскую поликлинику №2 присоединили к ОКБ имени Семашко. По задумке региональных властей такой шаг был предпринят для «повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений».

- Почему мы это делаем? Во-первых, для сокращения затрат именно на административный персонал, при этом ни один медик не должен быть уволен. Во-вторых, чтобы улучшить доступность и качество медицинской помощи за счет расширения кадровых возможностей. Там, где не хватает узких специалистов, они смогут в рамках двух или трех объединенных больниц совершать приемы уже на территории тех медучреждений, с кем произошло объединение, - так мотивировал это решение губернатор Николай Любимов, выступая перед региональным парламентом в марте.

Но, на деле, вместо расширения кадровых возможностей, после объединения из поликлиники начался отток квалифицированных кадров. Покинули поликлинику и многие специалисты, медицинские сестры, санитарки и регистраторы. По данным, которые нам озвучили сотрудники лечебного учреждения, в настоящий момент в двух терапевтических отделениях вместо 32 специалистов работают всего 14 (вместе с заведующими), причем значительная их часть – это вчерашние студенты. Те же люди, которые годами нарабатывали опыт, были вынуждены уволиться. Как нам рассказали их коллеги, произошло это из-за невыносимых условий труда, ставших следствием некомпетентного, по их мнению, руководства.

- Уволились все заведующие отделений, и теперь организовывать лечебный процесс приходится сотрудникам, которые до этого никогда подобным не занимались. Естественно все это самым негативным образом сказывается на качестве медицинской помощи. Мы просто не успеваем обрабатывать все поступающие вызовы. Из-за этого их часть переносится на другие дни, - поделился наш собеседник.

Любопытно, что часть из сотрудников, покинувших поликлинику №2, трудоустроились в другое реорганизованное лечебное учреждение - поликлинику при горбольнице №10. Напомним, что ее в 2020 году присоединили к Областной клинической больнице и там, по мнению медиков, руководство «не стало ничего ломать, а дало людям возможность работать».

Надеемся, что региональные власти и в частности министерство здравоохранения Рязанской области разберутся в сложившейся ситуации и постараются нивелировать последствия не слишком удачной, по нашему мнению, реорганизации поликлиники №2.

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