Любимов назвал больницы, которые объединят в 2020 году

12 Март 2020 2020-03-12T15:05:32+03:00

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В 2020 году в Рязанской области запланировано объединение еще нескольких медицинских учреждений. О таких планах губернатор Николай Любимов рассказал во время отчета в региональном парламенте, отвечая на вопрос депутата Виктора Малюгина. Последний высказал мнение, что так называемая оптимизация лишь создает неудобства для людей, и отношение к ней сформировалось негативное.

- К сожалению, слово «оптимизация» из-за тех ошибок, которые случались в прошлом, особенно в сфере здравоохранения, стало для многих людей пугающим. Тем не менее, в реальности этот процесс должен выглядеть достаточно эффективным, - заявил Любимов.

Итак, Ермишинскую и Кадомскую районные больницы планируется присоединить к Сасовскому ММЦ, Старожиловскую районную больницу – к рязанской горбольнице №11, городскую поликлинику №2 – к ОКБ, городскую станцию скорой помощи – к БСМП.

- Почему мы это делаем? Во-первых, для сокращения затрат именно на административный персонал, при этом ни один медик не должен быть уволен. Во-вторых, чтобы улучшить доступность и качество медицинской помощи за счет расширения кадровых возможностей. Там, где не хватает узких специалистов, они смогут в рамках двух или трех объединенных больниц совершать приемы уже на территории тех медучреждений, с кем произошло объединение, - объяснил Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU