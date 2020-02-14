2020-02-14T16:54:11+03:00
Общество

Больницу №10 объединили с рязанской ОКБ

Власти области считают, что такие меры улучшат дисциплину в коллективе
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Больницу №10 объединили с рязанской ОКБ.Больницу №10 объединили с рязанской ОКБ.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

В Рязани объединили больницу №10 с ОКБ, а также городскую станцию скорой медицинской помощи с БСМП. Соответствующий приказ опубликовало региональное министерство здравоохранения.

По информации чиновников, объединение ОКБ с больницей №10 позволит последней получить «дополнительные возможности к завершению работ по ремонту и созданию комфортных условий для пациентов».

«Эта мера снизит расходы на содержание административно-управленческого аппарата и повысит эффективность использования денег», - говорится в сообщении.

Кроме того, власти обещают, что в скором времени улучшится доступность и качество оказания медицинской помощи населению за счет расширения кадровых ресурсов, возможности организации выездных и дистанционных консультаций, повысится эффективность использования медицинского и лабораторного оборудования учреждений. «Принимаемые меры рассчитаны также на улучшение дисциплины в объединенном медицинском коллективе, соблюдении медицинской этики и деонтологии», - сообщает минздрав.

Напомним, 13 февраля после серии скандалов должность главного врача покинула Ольга Быстрова (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники сделали из БСМП «рязанский склиф»
Напротив кожвендиспансера в Рязани подрались водители
Больницу №10 объединили с рязанской ОКБ
Рязанским полицейским передали 12 новых автомобилей
В Рязани презентовали Аналитический центр по исследованию технологий информационной войны
Рязанский врач назвал самые распространенные виды рака у детей
В День всех влюбленных в Рязани возбудили дело против пары «закладчиков»
В Рязани решают, куда переедет гимназия №2
Шесть рязанских красавиц выступят на Неделе моды в Милане
В Рязани мошенники изобрели новую легенду для обмана владельцев банковских карт
Жертвой ДТП на улице Дзержинского стала 69-летняя женщина
«Ростелеком» и банк «Русский стандарт»: в сети кофеен CoffeeBean запущена оплата по биометрии
Порезал, облил из чайника: в Рязани наркоман ограбил колясочника