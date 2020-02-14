Больницу №10 объединили с рязанской ОКБ

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:54:11+03:00

Власти области считают, что такие меры улучшат дисциплину в коллективе

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В Рязани объединили больницу №10 с ОКБ, а также городскую станцию скорой медицинской помощи с БСМП. Соответствующий приказ опубликовало региональное министерство здравоохранения.

По информации чиновников, объединение ОКБ с больницей №10 позволит последней получить «дополнительные возможности к завершению работ по ремонту и созданию комфортных условий для пациентов».

«Эта мера снизит расходы на содержание административно-управленческого аппарата и повысит эффективность использования денег», - говорится в сообщении.

Кроме того, власти обещают, что в скором времени улучшится доступность и качество оказания медицинской помощи населению за счет расширения кадровых ресурсов, возможности организации выездных и дистанционных консультаций, повысится эффективность использования медицинского и лабораторного оборудования учреждений. «Принимаемые меры рассчитаны также на улучшение дисциплины в объединенном медицинском коллективе, соблюдении медицинской этики и деонтологии», - сообщает минздрав.

Напомним, 13 февраля после серии скандалов должность главного врача покинула Ольга Быстрова (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU