Уволилась главврач больницы №10 Ольга Быстрова
Министерство здравоохранения Рязанской области прекратило трудовой договор с главным врачом больницы №10 Ольгой Быстровой. Соответствующий приказ ведомства подписан 13 февраля.
«Ольга Быстрова оставила руководящую должность по собственному желанию», - говорится в сообщении минздрава.
Исполнять обязанности главного врача будет ее заместитель Олег Митряев.
Напомним, в последние дни вокруг больницы №10 не утихают скандалы, люди кадровыми решениями, оснащением и многим другим. В интервью «Комсомолке» Ольга Быстрова сообщила, что все нападки на больницу – это чей-то заказ.
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ИСТОЧНИК KP.RU