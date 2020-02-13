Уволилась главврач больницы №10 Ольга Быстрова

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:58:57+03:00

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Министерство здравоохранения Рязанской области прекратило трудовой договор с главным врачом больницы №10 Ольгой Быстровой. Соответствующий приказ ведомства подписан 13 февраля.

«Ольга Быстрова оставила руководящую должность по собственному желанию», - говорится в сообщении минздрава.

Исполнять обязанности главного врача будет ее заместитель Олег Митряев.

Напомним, в последние дни вокруг больницы №10 не утихают скандалы, люди кадровыми решениями, оснащением и многим другим. В интервью «Комсомолке» Ольга Быстрова сообщила, что все нападки на больницу – это чей-то заказ.

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ИСТОЧНИК KP.RU