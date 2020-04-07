В Рязанской области провели очередной этап объединения больниц

7 Апр 2020 2020-04-07T17:42:14+03:00

Старожиловскую РБ присоединяют к горбольнице №11, а поликлинику №2 – к ОКБ имени Семашко

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В Рязанской области провели очередной этап объединения медучреждений. По новым распоряжениям регионального правительства Старожиловскую РБ присоединяют к горбольнице №11, а поликлинику №2 – к ОКБ имени Семашко.

«В целях повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений», - так мотивируют решение власти.

Объединение ряда медучреждений в 2020 году анонсировалось губернатором Николаем Любимовым в марте. Тогда он заявил, что это поможет сократить затраты на административный персонал и расширить кадровые возможности.

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ИСТОЧНИК KP.RU