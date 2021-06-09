Пожар в рязанской больнице: сгорел ковидный госпиталь, погибли три человека

На месте трагедии работают следователи.

В ночь на 9 июня, в 03:36 часов региональное управление МЧС поступило сообщение о возгорании в областной клинической больнице имени Семашко. Расположено заведение на одноименной улице в городе Рязани.

В 04:17 сотрудники МЧС пожар был полностью ликвидировали.

— Слаженными действами пожарных совместно с администрацией больницы мы эвакуировали 35 человек, восемь пациентов спасли. К сожалению, три человека погибли, — отметила пресс-служба ведомства.

На место оперативно выехали следователи Железнодорожного МСО и возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек. Статья, которую инкриминирует СК, так и называется «Причинение смерти по неосторожности».

— На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа следственного управления СК России по Рязанской области, — рассказывает старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Ирина Котова. — В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев и персонала учреждения.

Следователи проверят, насколько правильно и своевременно проходила эвакуация, а также насколько в больнице соблюдали противопожарную безопасность. Однозначно о причинах возникновения пожара следователи говорить не решаются, мол, все станет точно известно после получения результатов ряда экспертиз. Но заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев не стушевался и прямо сказал, что, скорее всего, проблема в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Мы же ночью не дежурили»

После пожара пациенты пострадавших палат, которых не потребовалось увезти для лечения ожогов, были эвакуированы в соседний 3-й инфекционный корпус – там тоже есть «красная зона», а весь персонал, который видно через окна, одет в специальные защитные костюмы.

Периодически медсестры и санитарки выходят во двор покурить: для этого под деревьями у ограды больницы выделено специальное место.

В корпус, где теперь находятся пережившие ночной пожар, направляются заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриджнев и региональный министра здравоохранения Андрей Прилуцкий. Журналистов оставляют ждать их на улице. Они попытались разузнать хоть что-то о происшествии от медработников, но те пожимают плечами:

– Мы же ночью не дежурили, та смена уже отдыхает. Мы пришли утром, когда уже все потушили и всех перевели.

Одна из женщин в белом халате потом делилась с коллегой:

– Телевидение ко мне пристало: расскажи, да расскажи. А я пришла утром, вижу, что все черное. Спрашиваю: «Что же мне, теперь всю эту черноту отмывать?» Отвечают: «Нет, подожди, пока следователи во всем разберутся».

– Машин пожарных приехало десять, пятнадцать... Все залили, потом долго ходили, смотрели, искали, откуда началось. Потом еще эти следователи приехали....

— Предварительная версия, судя по видеокадрам, был взрыв именно аппарата ИВЛ, - сказал Петряев, - Пожар был небольшой, но в аппаратах ИВЛ китайского производства используются литиевые батареи, а литий очень горючий материал, это свою сложность наложило. Плюс пластик - сами понимаете, большое задымление…

Загорелся аппарат ИВЛ, уверен губернатор

Чтобы все всё понимали, сгорело помещение для больных коронавирусом – ковидный госпиталь или красная зона. Там находилось более 40 человек. Спасти, к сожалению, не удалось троих. Полный список погибших и пострадавших

Как сообщила «КП-Рязань» одна из медсестер, которая дежурила во время пожара в областной больнице имени Семашко, в половине третьего ночи она услышала треск.

— Прямо раздалось очень, — говорит женщина. — Пациент мой почувствовал, что горит что-то, и выдрал шнур из розетки. Хорошо, что у него там окно было открыто на проветривании… Это его спасло, потому что такой дым сразу повалил, жуть.

Частично ее слова подтвердил губернатор Рязанской области Николай Любимов, сказав, что пожар возник в тот момент, когда медсестра брала кровь у пациента.

— И прямо при ней что-то случилось с аппаратом. Аппарат загорелся. Фактически произошел небольшой взрыв. Медсестра сразу же стала пытаться потушить этот пожар. Коллектив больницы сработал слажено. Сразу же была отключена подача кислорода, чтобы не случилось большей трагедии, отключено электропитание. Началась эвакуация, — сказал Любимов.

Все-таки проводка?

Утром 9 июня на месте происшествия родственников пострадавших и погибших уже не было. Все они были в больницах, куда пациентов направили. Полиция охраняла здание, наотрез запретив журналистам подходить к клинике. Все хотели сфотографировать внутренне помещение, где все произошло, но нет – сигнальная лента и твердое «Нельзя!»

Сейчас криминалисты Следственного комитета собирают все доказательства по данному делу. Конкретного виновника пока не называют даже в качестве подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по факту случившегося.

СК забрал из отделения кровать с электрическим приводом – возможно, на проверку, не с нее ли начался пожар. Но все медики, с кем случайно удалось поговорить, рассказывают практически в один голос:

– Заискрила проводка. Короткое замыкание, огонь, а потом свет погас.

Медсестер наградят

Тем временем, вышедшие из инфекционного отделения Гриднев и Прилуцкий подтвердили: у больных наблюдаются симптомы воздействия дыма, но их состояние не внушает опасения.

Ну, а из-за чего все-таки загорелось?

– Компетентные органы разберутся с причинами возгорания, – заверил Гриднев. – У нас сейчас нет подтверждений, что причиной пожара являются аппараты искусственной вентиляции легких.

– В отделении было все, что положено иметь в реанимационных отделениях, в том числе система пожаротушения, –добавил Прилуцкий. – Пожарный надзор проверял лечебное учреждение, и претензий не было. Медицинский персонал также принял активное участие в ликвидации пожара и эвакуации пациентов, их героизм заслуживает только уважения.

– Я уже попросил направить нам в минздрав России представления на награждение отличившихся, – подтвердил Гриднев.

Родственники забирают выздоровевших пациентов, выписывающихся из «красной зоны».

– А вы кого приехали забирать, как фамилия?

– Мы не забирать, мы с министром.

– Тогда отойдите, мы дверь закроем. У нас тут строго, без костюма и обработки туда-сюда ходить нельзя.

В церкви, стоящей по соседству с корпусом №3 больницы Семашко, готовятся к празднику Вознесения, который приходится на 10 июня. По словам прихожанок, сегодня к ним уже заглядывали родственники то ли пациентов, то ли медработников, попросившие помолиться за здравие и исцеление пострадавших.

В ТЕМУ

В телеграм-каналах позже появилось видео, которое, вероятно, предоставили сотрудники правительства Рязанской области. На кадрах видно, как одна из медсестер принимает «посильные меры по борьбе с возгоранием». Это цитата. Затем женщина по рации оповещает других сотрудников больницы.

СПРАВКА «КП»

Больница имени Семашко – самый старый медицинский стационар в Рязани, он был построен в 1900-х годах, еще до Первой мировой войны – как новая губернская больница. В 1914-м учреждение, превращенное в госпиталь, даже посещал Николай II, о чем на стене административного отделения имеется мемориальная доска. Нарком здравоохранения ленинского правительства Николай Семашко здесь, понятно, не бывал.

Каких-то пожаров с крупными жертвами здесь припомнить не могут. Правда, случаи, когда проваливалась крыша на одной из баз медицинского вуза, в 1990-е годы бывали. Но те времена давно прошли.

Корпус, в котором расположено реанимационное отделение, вообще капитально отремонтировали в 2018 году: полностью заменили вентиляцию, оборудовали боксированный изолятор со шлюзом – все это очень пригодилось, когда в марте 2020 года началась эпидемия коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!