В рязанской больнице Семашко вновь случился пожар

24 сентября из рязанской ОКБ им.Н.А. Семашко вновь поступило сообщение о пожаре. Около 11:33 там произошло возгорание в одной из палат.

- По предварительной информации, произошло короткое замыкание электроприбора, которым пользовался пациент, - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

По данным чиновников, 16 человек, в том числе 11 детей, были эвакуированы, но теперь все пациенты вернулись в свои палаты. Медицинское учреждение продолжило работать в штатном режиме. Пострадавших в результате случившегося нет.

В ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что на вызов выезжали 13 единиц техники и 41 человек личного состава.

9 июня 2021 года пожар ковидном госпитале больницы Самашко унес жизни трех пациентов.