Девушку, похожую на пропавшую рязанку Елену Логунову, видели в Симферополе

Похожую девушку на пропавшую рязанку Елену Логунову видели в Симферополе. Фото: стоп-кадр "Прямой эфир"/телеканал "Россия".

Зрители всей страны отреагировали на пропажу 26-летней рязанской девушки Елены Логуновой. В Крыму местные жители увидели молодую девушку, которая две недели жила в Гагаринском парке, сообщают журналисты программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Именно на телеканале «Россия» вышел очередной рассказ об истории Елены Логуновой.

По словам местных жителей, девушка [похожая на Лену Логунову] на протяжении двух недель сидела на лавочке. Неравнодушные симферопольцы забили тревогу и опубликовали пост, потому что сама женщина на контакт не шла.

«Постоянно предлагали еду, вещи, помощь, но на контакт она не идет. Видно, что она находится в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении корреспондента.

Отметим, что мама Елены - Наталия, не признала в симферопольской девушке свою дочь. Поиски продолжаются.

Программа «Прямой эфир» по Центральной России выйдет во вторник, 5 октября.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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