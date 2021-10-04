Судьбу пропавшей рязанки Елены Логуновой вновь обсудили у Андрея Малахова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Журналисты программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым в очередной раз побывали в Рязани, чтобы попытаться разобраться, что произошло с загадочно исчезнувшей Еленой Логуновой. Корреспонденты опросили многих людей, в том числе и работодателя мужа девушки – Александра Логунова. Именно ему якобы мужчина делал последний звонок в день исчезновения Елены.

По России «Прямой эфир» выйдет 4 октября, по Москве – во вторник, 5 октября.

Ранее историю о загадочном исчезновении 26-летней рязанки Елены Логуновой (Кошелевой) уже показывали в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В студии телеканала «Россия» присутствовали родители девушки, брат, другие родственники, а также частный детектив и прочие эксперты (вот, что там происходило).

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