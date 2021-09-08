Уровень загрязнения воздуха в Рязани в августе оценили как повышенный

Росгидромет рассказал о результатах мониторинга атмосферного воздуха в Рязани в августе. За месяц на четырех стационарных постах отобрали 2662 пробы для анализа по девяти загрязняющим веществам.

Служба оценила уровень загрязнения атмосферы как повышенный, но уделила внимание только двум фактам. Это превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в 8,7% проб в поселке Строитель (максимум в 1,7 раза), а также ПДК взвешенных веществ в центре города в 6,8% проб.

«Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало», - заявили в Росгидромете.

Напомним, именно в августе Рязань накрыл запах фекалий. На обострение экологической ситуации обратил внимание федеральный Росприроднадзор, а руководитель регионального лишился должности.