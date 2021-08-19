Рязанцы просят губернатора решить проблему с вонючим воздухом в Рязани

19 августа рязанцы продолжили жаловаться в социальных сетях на вонючий воздух в областном центре. Жалобы приходят со всех районов, и далеко не только с окраинных. Запах фекалий и навоза рязанцы ощущают в ЦКПиО, на площади Победы, улицах Вокзальной и Каширина и других…

«Когда будет комментарий по состоянию воздуха в Рязани лично от губернатора? 17-18 августа просто весь город в ужасном запахе. Решите проблему!» - написано на странице главы региона Николая Любимова.

«Что еще нужно сделать жителям Рязани, чтобы вы включились в проблему отравления воздуха заводскими выбросами? Выйти к администрации? Второй день смрад, дышать нечем, и это происходит регулярно!» - обратилась рязанка Екатерина Игнатова.

От десятков жалоб в соцсетях отбивается специальный человек от минприроды, который, назвав вонючий воздух «неприятным запахом» заверяет, что мы [минприроды] реагируем на все жалобы рязанцев о неприятном запахе, анализируем их и учитываем при подготовке информации в федеральные службы в сфере природопользования.

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