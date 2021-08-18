Дохнуло ветерком и потянуло… Рязанцы массово жалуются на вонь в городе

Почему в Рязани воняет фекалиями, никто жителям сказать не может. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 18 августа рязанцы снова стали массово жаловаться в социальных сетях на невообразимую вонь в городе. По словам рязанцев, воняет фекалиями и навозом… Жалобы поступают не только с окраинных районов – Дашково-Песочни, микрорайона Кальное, но и с улиц Гагарина, Гоголя, Вокзальной, Первомайского проспекта.

«Советский район, вонища невозможная! Ау, губернатор, мэр, вы почему не решаете проблему?! Вся, абсолютно вся Рязань задыхается! Ребята в Дашках и в Турлатове, я вам так сочувствую… В центре такая вонь, я не представляю, как вы там выживаете. Это же ужас!», - написала в паблике «Рязань» рязанка Анастасия Лебедева.

Ранее сообщалось, что в Рязани зафиксировали превышение выбросов сероводорода (читать подробнее).

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