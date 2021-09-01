Жителям Дашково-Песочни ко Дню знаний «подарили» снижение подачи горячей воды

К сентябрю все работы по ремонту тепловых сетей в Рязани должны были завершиться. Потребители в течение лета уже побыли без горячей воды (большинство - по две недели) и не хотят новых перебоев. Постановление Правительства РФ №354 не допускает отключений ГВС дольше 14 дней, однако в последние годы это правило нарушалось неоднократно.

Вот и теперь у горожан есть повод для опасений. Читатели сообщили в редакцию, что с 1 сентября Рязанское предприятие тепловых сетей затеяло внеплановый ремонт участка 4-й муниципальной тепломагистрали. Для этого подача тепла для горячего водоснабжения горожан будет снижена на треть до конца месяца. Основными потребителями в данном случае являются жители Дашково-Песочни. Соответственно, в крупном микрорайоне на протяжении целого месяца люди могут сталкиваться с последствиями введенных РМПТС ограничений.

В пресс-службе администрации Рязани нашего корреспондента заверили, что, по данным РМПТС, один из участков магистрали действительно выводится в ремонт, однако отключений ждать не стоит. Людям обещают, что произойдет лишь незначительное снижение температуры горячей воды в ближайшие один-два дня.

Опыт показывает – реальность от обещаний часто отличается. Поэтому призываем жителей Дашково-Песочни, особенно жильцов высотных домов, быть начеку и связаться с нами по указанным ниже контактам в случае серьезных перебоев. Ваши обращения могут стать поводом для проверок прокуратуры и жилищной инспекции.

Висит в воздухе глобальный вопрос: что вообще у РМПТС происходит с организацией ремонтов?! Вспомним осень 2020-го, когда в той же Дашково-Песочне в разгар отопительного сезона реконструировали теплотрассу на улице Зубковой, в нарушение всех норм заставляя жильцов мерзнуть в своих квартирах. Апофеозом кавардака в управлении городской коммуналкой стало разрытие только-только отремонтированной дороги на улице Братиславской ради замены труб в августе текущего года.

Разгребать ворох проблем со стороны РМПТС теперь предстоит новому руководителю предприятия. Сейчас и.о. директора значится Роман Юдин (Сергей Лепехин не проработал и двух месяцев).

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