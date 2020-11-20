Жители рязанской Песочни продолжают страдать от отключений ГВС и отопления

Каждую неделю жители 4-го микрорайона Дашково-Песочни мерзнут в квартирах из-за работ, которые РМПТС затеяло в разгар отопительного периода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители 4-го микрорайона Дашково-Песочни в Рязани продолжают каждую неделю оставаться без горячей воды и отопления. Ранее мы сообщали о четырех отключениях за месяц. 19 ноября это произошло уже в шестой раз.

- Продолжительность отключений до этого доходила до суток. Вчера было, наверное, поменьше. Начинают обычно с 8 утра. Поздно вечером (19 ноября – Ред.) отопления еще не было. Получается, отключили на весь день и полночи, - рассказала «Комсомолке» Анна, жительница дома №54к2 по улице Новоселов.

- Это уже шестое отключение, - подтвердил директор работающей в микрорайоне УК «Вектор Плюс» Василий Радин. - Лишь благодаря публикации в «Комсомолке» РМПТС стали предупреждать об отключениях. Правда, предупредили на этот раз всего за час. Но мы успели на большинстве домов перекрыть задвижки. Мне позвонил Степанушкин (директор МУП «РМПТС» - Ред.) и предупредил, что будет еще одно плановое отключение.

Напомним, перебои с теплоснабжением связаны с масштабной реконструкцией теплосетей на улице Зубковой. Работы по контракту должны завершиться не позднее 25 ноября. То есть это не аварийная ситуация, а осознанное решение МУП «РМПТС» проводить ремонт в разгар отопительного сезона. Тем временем среднесуточная температура в четверг составила -3,4 градуса…

- По ощущениям в квартире было 12-13 градусов. Вызывать комиссию смысла нет – пока придут, температура будет уже нормальная, - говорит наша собеседница с улицы Новоселов.

В Правилах предоставления коммунальных услуг сказано: «Допустимая продолжительность перерыва отопления не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца». Очевидно, что эта норма нарушена.

Висит в воздухе вопрос перерасчета платы за отопление и ГВС, который РМПТС обязано произвести исходя из фактического времени отключений. Люди сомневаются, что перерасчет последует. Притом ни муниципальное предприятие, ни администрация Рязани ясность внести не торопятся.

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Но после ответа чиновников вопросов возникло еще больше (подробнее).