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Закончат под зиму: Рязань ждет еще один масштабный ремонт теплосетей

Два месяца будут реконструировать магистраль на улице Зубковой
Антон КОНОВАЛОВ
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Реконструкция теплотрассы на лице Зубковой. Схема из проектной документации.

Реконструкция теплотрассы на лице Зубковой. Схема из проектной документации.

Осенью в Рязани затеяли еще один довольно масштабный ремонт теплосетей. Реконструируют 516 метров теплотрассы на улице Зубковой - в районе домов 27 и 27к2. Большая часть труб пролегает под землей, а потому неизбежны разрытия и перекрытия.

Как следует из документации с сайта госзакупок, МУП «РМПТС» допускает, что работы продлятся до 25 ноября, когда средняя температура уже отрицательная.

«Отключение теплоносителей возможно не более, чем на 14 дней», - говорится в описании объекта закупки.

Однако одним отключением, судя по всему, дело может не обойтись. Все-таки предстоит заменить полкилометра труб с увеличением диаметра (с 400 до 500 мм), и только проектная продолжительность работ составляет 2 месяца.

Интересно, что мероприятие планировалось выполнить еще в мае 2020 года.