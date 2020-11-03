Администрация Рязани объяснила отключение тепла в 4 квартале Дашково-Песочни

Реконструируют 516 метров теплотрассы на улице Зубковой.

В редакцию "КП"-Рязань" обратились жители 4 квартала Дашково-Песочни, сообщив, что они в четвертый раз с начала отопительного сезона остаются без тепла и горячей воды. Последний раз это случилось накануне, 2 ноября. Перед этим отключения производились 6, 10 и 23 октября.

В своих комментариях пресс-служба администрации Рязани сослалась на то, что со 2 октября подрядчик приступил к реконструкции участка теплотрассы на улице Зубковой. При этом "в управлении энергетики и ЖКХ сообщают, что в этот период потребители будут обеспечены теплом. О кратковременных отключениях отопления информация будет публиковаться заранее".

И тут возникает сразу два вопроса: почему жители теплом полностью не обеспечены, и на каких ресурсах была опубликована информация о кратковременных отключениях?

Вот какой мы получили ответ от пресс-службы городской администрации: "УК должны информировать жителей, вешать объявления. Сайт РМПТС можно смотреть". Круг замкнулся - РМПТС не только жителей не информируют, но даже и УК, в которых ясновидящие не положены по штату.

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