Целый квартал Рязани в четвертый раз за месяц остается без тепла

Лариса Березовская 2 ноября: Жители 320 квартир сидят без тепла. Фото: Павел АВЕРИН

Как нам сообщили жители 4 квартала Дашково-Песочни, они в четвертый раз с начала отопительного сезона остаются без тепла и горячей воды. Последний раз это случилось накануне, 2 ноября. Перед этим отключения производились 6, 10 и 23 октября.

- В нашем доме 320 квартир, - говорит Лариса Березовская, жительница дома 58 корп.2 по улице Новоселов. - Немало маленьких детей и пожилых людей. И они по нескольку суток сидят без тепла, а "горячая" вода в это время чуть тепленькая. А денежки с нас берут - уверена, что никакого перерасчета не будет.

- Нас частенько не предупреждают об отключениях, мы просто не успеваем перекрыть входные задвижки на дом, поэтому вода сливается полностью, - пояснил технический руководитель УК "Вектор Плюс" Александр Ханмагомедов. - Из-за этого после подачи тепла от трех ЦТП в нашем районе бригада слесарей из 12 человек еще сутки устраняет воздушные пробки.

- Жители не понимают, что происходит, кто и какие работы проводит. Поэтому во всем винят управляющую компанию, - поделилась впечатлениями специалист по работе с населением Ирина Ярыгина. - Я тридцать лет работаю в этой сфере, но такого безобразия, как в этом году, не припоминаю.

По словам как жителей, так и работников УК "Вектор Плюс", РМПТС считают себя полновластными хозяевами - "что хочу, то и ворочу", а управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани никакого влияния на руководство тепловых сетей не оказывает.