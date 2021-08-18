Руководитель РМПТС Лепехин написал заявление на увольнение

Руководитель МУП РМПТС Сергей Лепехин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственного источника.

Бывшего директора Лесновского МУП ЖКХ (Шиловский район) Сергея Лепехина назначили руководить РМПТС в конце июня этого года, когда мэр Елена Сорокина своей подписью подвела итоги работы конкурсных комиссий по замещению должностей директоров ключевых МУПов.

Проработал Лепехин в РМПТС меньше двух месяцев. В настоящее время и.о. руководителя будет Роман Юдин, ныне заместитель по капитальному ремонту на этом же предприятии.

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