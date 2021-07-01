Стали известны фамилии директоров ключевых МУПов Рязани.

Как нам стало известно «КП-Рязань» из хорошо информированных источников, глава администрации Рязани Елена Сорокина 30 июня своей подписью подвела итоги работы конкурсных комиссий по замещению должностей директоров ключевых МУПов областного цекнтра.

В итоге директором Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (РМПТС) стал Сергей Лепехин.

Руководить Муниципальным центром торгов (МЦТ), через который проходят все многомиллионные закупки горадминистрации областного центра, будет Валерий Бодров. Заседание конкурсной комиссии прошло 28 июня под руководством первого зама Сорокиной Алексея Пустовалова.

Напомним, что «КП-Рязань» писала о процедуре проведения конкурса на замещение должности директора РМПТС. Его проводил замглавы горадминистрации Борис Ясинский 25 июня в режиме полной секретности. Фамилии кандидатов и предварительные итоги по нему оказались закрытыми для СМИ, не говоря уже о жителях областного центра.

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