Кандидат в директоры РМПТС: не справился с поселком, но возьмется за Рязань?

РМПТС с его проблемным хозяйством и допотопными методами нужен не чей-то ставленник, а грамотный специалист.

25 июня администрация Рязани провела заключительный этап конкурса на замещение должности директора МУП «РМПТС». Однако имя нового руководителя пока так и не названо. Неожиданно для чиновников в ходе конкурса возникла конкуренция, и, вероятно, поэтому вместо прозрачной процедуры мы получаем подковерную борьбу.

Как сообщалось ранее, заявились четыре кандидата:

- Алексей Олейник, бывший главный инженер РМПТС, ныне генеральный директор ООО «Купавинские Тепловые Сети» (Московская область);

- Виктор Кондрашов, директор РМПТС в 2003 – 2006, 2008 – 2010 гг.;

- Владимир Полозов, бывший министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области в 2012-2015 гг. , получивший в 2017 году условную судимость за растрату в Републике Коми в период работы генеральным директором АО «Коми -коммунальные технологии»;

- Сергей Лепехин, директор Лесновского МУП ЖКХ (поселок Лесной, Шиловский район).

В силу определенных обстоятельств все свелось к выбору между Олейником и Лепехиным. Последний на фоне опытного инженера и управленца выглядит откровенно слабее, однако его кандидатуру связывают с влиятельным земляком – председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым. Также отмечается, что во времена работы Фомина заместителем мэра Рязани Федора Провоторова под его руководством вопросами землепользования занимался Николай Агапович Пустовалов, а в конкурсную комиссию сейчас входит и.о. заместителя главы горадминистрации, начальник аппарата Алексей Николаевич Пустовалов. Уместна ставшая крылатой фраза: «Совпадение? Не думаю!».

«Начала просачиваться информация о том, что членам комиссии «рекомендуют» голосовать за Сергея Лепехина. Это выглядело комичным, поэтому не воспринималось всерьез. Но на заседании комиссии большинство чиновников поддержали Лепехина. Против, насколько нам известно, выступили всего двое», - пишет рязанский выпуск «Новая газета».

Тем не менее, по информации наших источников, последнее слово останется за губернатором Николаем Любимовым. Так как РМПТС – это не просто единая теплоснабжающая организация и гарант энергобезопасности для 380 тыс. потребителей, а еще и предприятие с оборотом около 4,5 млрд рублей и огромным портфелем муниципальных заказов, политическое влияние покровителей на его руководство легко может быть «монетизировано». Надеемся, что глава региона пустит денежные потоки в обход семейных кланов и даст, наконец, импульс технологическому развитию «Теплосети». Для этого надо отменить конкурс, который уже скомпрометирован, пригласить грамотного специалиста с опытом участия в проектах по цифровизации, автоматизации и повышению эффективности работы теплосетей. В противном случае и без того изношенное и устаревшее хозяйство РМПТС окончательно погрузится в каменный век.

Пока в других крупных городах жилье оснащается общедомовыми и поквартирными приборами учета тепловой энергии (даже с дистанционной передачей показателей от потребителей), появляются ЦТП и индивидуальные тепловые пункты с автоматической регулировкой подачи теплоносителя с учетом погодных условий, в Рязани вместо развития централизованного теплоснабжения происходит деградация, а износ тепловых сетей превышает 80%.

Кстати, в поселке Лесной, где работает тот самый кандидат Лепехин, до коммунального благополучия тоже очень далеко. Подробнее о поездке туда журналиста Павла Аверина смотрите в видеоролике ниже, но стоит выделить одну из главных проблем – постоянно ржавая вода из крана. А горячую еще и приходится подолгу сливать из-за низкой температуры. В итоге население терпит неудобства, переплачивает, а Лепехин, по словам местных, решать проблему не хочет. Сам он, как говорят, в поселке не живет, а приезжает туда на работу из другого района.