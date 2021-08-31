Пропавшую в Рязани Елену Логунову стали искать водолазы

К поискам исчезнувшей в Рязани Елены Логуновой подключили водолазов. Об этом рассказала ее мама, Наталья Кошелева.

«Поиски Лены ведутся уже месяц. Сейчас уже подключились водолазы, ищут в водоемах… В полиции нам минимально рассказывают обо всем», - цитирует Наталью RZNinfo.

По словам женщины, перед исчезновением она видела дочь, когда она приходила в гости после своего дня рождения. Ее последние слова во время личной встречи: «Главное, чтобы все были живы и здоровы». В 8:30 25 июля Наталья и Елена созванивались. Елена рассказала, что дети (две дочери - одной 2 года, другой 4 месяца) ночью почти не спали, а ей приснился кошмар. В 11 часов ее телефон был уже недоступен…

По словам мужа пропавшей, Елена ушла на Полетаевский рынок и попросила позвонить ей, когда проснутся дети, однако дозвониться ему тоже не удалось.

«В 17:30 позвонил зять и сказал, что моя дочь не вернулась домой», - вспоминает Наталья.

Как стало известно ранее, Елена Логунова не попала на записи камер видеонаблюдения. Ее муж прошел проверку на полиграфе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения, на контроль в центральный аппарат.