Дело об исчезновении 26-летней Елены Логуновой заинтересовало Александра Бастрыкина - последние новости об исчезновении Елены Логуновой на 28 августа 2021 года.

Пошел второй месяц поисков бесследно исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой - последние новости на 28 августа 2021 года.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о проведенных следственных действиях и поисках Елены Логуновой.

Предварительное следствие установило, что 25 июля 2021 года 26-летняя рязанка ушла из дома в магазин и не вернулась. На связь с родственниками девушка не выходила, а ее телефон выключен.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», - говорится в сообщении.

Отметим, что мама Елены Логуновой - Наталия, продолжает верить, что ее дочь жива (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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