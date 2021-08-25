Имам Рашид Бултачеев задал губернатору конкретный вопрос о мечети в Рязани.

Глава Духовного управления мусульман Рязанской области, имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев задал вопрос губернатору Николаю Любимову накануне прямой линии. Лидер рязанских мусульман был предельно лаконичен: «Доброго дня, когда в Рязани будет мечеть???»

Ранее Рашид-хазрат рассказывал, что под строительство Исламского культурно-просветительского центра требуется здание площадью примерно в 800 кв. метров для тысячи молящихся с запасом. Сегодня стандарт полметра на человека.

По словам имама, есть земля на Михайловском шоссе «после развязки»:

— Там нет многоэтажных домов - мы никому не будем мешать. Готовы даже купить землю под мечеть. Многоэтажки строятся, а школу или мечеть построить негде (читать подробнее).

Прямая линия с губернатором Николаем Любимовым состоится 26 августа в 12:00. Ответит ли глава региона на вопрос лидера мусульман Рязанской области или найдет темы важнее, узнаем в четверг.

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