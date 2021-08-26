«Свободных земель нет»: чиновники сказали мусульманам, когда в Рязани будет мечеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники минтерпола ответили мусульманам по поводу строительства мечети в Рязани. Ранее к губернатору с таким вопросом обращался имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев, а потом и другие мусульмане: «Цивилизация, это когда в городе есть условия для всех жителей, у меня такой вопрос: где в Рязани мечеть? Когда в Рязани будет мечеть? Где в Рязани можно молиться мусульманам? Иностранные студенты-мусульмане не знают где молиться, ищут мечети».

Чиновники правительства отреагировали и сообщили, что в настоящее время на территории Рязани свободные от прав третьих лиц земельные участки, в границах которых возможно размещение зданий религиозного назначения, нет.

«Возможным решением вопроса может быть самостоятельное приобретение религиозной организацией земельного участка для строительства мечети или рассмотрение возможности строительства мечети за пределами Рязани», - говорится в сообщении.

Отметим, что мусульмане не против купить землю, и даже предложили участок на Михайловском шоссе «после развязки».

— Там нет многоэтажных домов - мы никому не будем мешать. Готовы даже купить землю под мечеть. Многоэтажки строятся, а школу или мечеть построить негде, — сказал Рашид Бултачеев (читать подробнее).

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