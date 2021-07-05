Имиам-мухтасиб Бултачеев: В Рязани нет хорошей мечети - мы готовы купить землю под нее

Число мусульман в Рязани растет, а вопрос о мечети остается открытым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Имам-мухтасиб Рашид Бултачеев написал на своей странице ВКонтакте о том, что в Рязани нет мечети, отвечающей требованиям сегодняшнего дня. Мы связались с духовным лидером мусульман в рязанском регионе. Вот что он рассказал:

- Нам требуется здание площадью примерно в 800 квадратных метров для тысячи молящихся с запасом. Сегодня стандарт полметра на человека. По земле под мечеть на улице Боголюбова: переговоры велись еще при губернаторе Шпаке с другой организацией мусульман, но вопрос не был решен из-за того, что участок не был своевременно поставлен на кадастровый учет другой стороной.

Бултачеев пояснил, что присмотрел землю на Михайловском шоссе "после развязки":

- Там нет многоэтажных домов - мы никому не будем мешать. Готовы даже купить землю под мечеть. Многоэтажки строятся, а школу или мечеть построить негде.

Резюмируя, подчеркнем, что по данным нашего издания на территории рязанского региона сегодня проживает до 10% населения, исповедующего ислам.

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