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Общество23 августа 2021 17:03

Губернатор Николай Любимов 26 августа ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

Прямая линия будет транслироваться на нескольких площадках
Источник:kp.ru
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Губернатор Николай Любимов 26 августа ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

Губернатор Николай Любимов 26 августа ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

В четверг, 26 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямую линию и ответит на часть вопросов жителей региона.

В этом году мероприятие впервые будет транслироваться сразу на нескольких площадках:

- в группе «Рязанская область» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- на региональном телеканале ТКР;

- в эфире радиостанции ТКР-ФМ.

Присылать вопросы можно уже сейчас на электронную почту lybimov-vopros@yandex.ru.

Кроме того, с 24 августа начнет работу телефон «горячей линии» 8-910-012-11-13.

Начало прямого эфира 26 августа в 12:00.

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