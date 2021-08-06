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Недвижимость6 августа 2021 19:41

В рязанской Горроще перекрывают движение по улице Братиславской

Причиной стали работы по замене теплосетей со вскрытием асфальта
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Мимо этого общежития на Братиславской можно будет проехать– оно находится ближе у улице Гагарина

Мимо этого общежития на Братиславской можно будет проехать– оно находится ближе у улице Гагарина

В рязанском микрорайоне Горроща перекрывается движение по улице Братиславской между ее пересечением с улицей Островского и домом 19. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Причина перекрытия – работы по замене теплосетей со вскрытием асфальта.

Это уже вторая часть работ, проводимых коммунальщиками на улице Братиславской. До этого перекрывался другой ее участок, ближе к улице Гагарина.

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