В рязанской Горроще перекрывают движение по улице Братиславской

Мимо этого общежития на Братиславской можно будет проехать– оно находится ближе у улице Гагарина

В рязанском микрорайоне Горроща перекрывается движение по улице Братиславской между ее пересечением с улицей Островского и домом 19. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Причина перекрытия – работы по замене теплосетей со вскрытием асфальта.

Это уже вторая часть работ, проводимых коммунальщиками на улице Братиславской. До этого перекрывался другой ее участок, ближе к улице Гагарина.

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