Улицы Полетаева и Братиславскую в Рязани перекрыли до 29 августа

С полудня 19 июля в рязанской Горроще частично перекрыли две улицы. Во-первых, речь идет об участке улицы Братиславской между улицами Островского и Гоголя. Во-вторых, движение прекращено по двум участкам улицы Полетаева – опять же между улицами Островского и Гоголя, а также между улицами Гоголя и Чернышевского.

Там начался долгий ремонт тепловых сетей. Завершить работы и возобновить движение планируют лишь до 23:00 29 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Об изменении схемы движения городского пассажирского транспорта на время проведения работ будет сообщено дополнительно», - заявили чиновники.

Ранее сообщалось о перекрытии улицы Новой с изменениями маршрутов до 9 августа.