В народную программу «Единой России» войдут новые меры поддержки для людей с инвалидностью

Фото: РОО "Единая Россия".

На площадке партии 15 июля прошла стратегическая сессия «Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы «Единой России». В дискуссии по вопросам повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и решению их проблем приняли участие депутаты фракций «Единой России» в Госдуме – Андрей Исаев и Михаил Терентьев – и законодательных собраний регионов, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов.

Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, открывая работу стратегической сессии, подчеркнул, что люди с инвалидностью — одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их жизни — приоритет партийной фракции.

«Наша задача — создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», — сказал он.

Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается практически каждый человек с инвалидностью, — трудоустройство. Норма о помощи в этом направлении появится в новом законе фракции «Единой России» о занятости. Его подготовят депутаты восьмого созыва Госдумы, отметил Андрей Исаев, подчеркнув, что эти положения займут «отдельное и очень существенное место».

По его словам, надо решать вопросы поддержки предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов: максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок ее проведения до одного-двух дней, проработать механизм предоставления компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду технических средств реабилитации и определить возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей 100% компенсацией, давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию.

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды. Важно привлекать архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов для обсуждения формы и применение пандусов. По-прежнему актуальным вопросом является их установка у старых зданий и помещений.

По мнению регионального координатора проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», председателя правления регионального общественного фонда объединения и поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью (фонд «ОПЛОТ») Василия Студеникина очень важно обеспечить на всех объектах, где предоставляются услуги населению, сопровождение инвалидов по зрению. Кроме того, для обучения слабовидящих и незрячих детей в образовательных учреждениях Рязанской области требуется провести переоснащение техники – приобрести компьютеры или ноутбуки с брайлевским (тактильным) дисплеем.

«Вопрос трудоустройства ребят с ограниченными возможностями здоровья после окончания обучения остается актуальным. Важно продолжить разработку и реализовывать меры по обеспечению профориентации и трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ», – считает Василий Студеникин.

Один из вариантов решения проблемы с трудоустройством, по мнению регкоординатора партпроекта, может стать создание на базе существующей в Рязани протезной мастерской сервиса по ремонту и регламентных работ средств передвижения инвалидов – колясок и автотранспорта, где могли бы работать инвалидов-колясочников.

«Актуальным для Рязанской области остается вопрос реабилитации многих групп населения, не только людей с инвалидностью», – добавил Владимир Студеникин.

Он напомнил, что в настоящее время ведутся работы по реконструкции санатория «Сосновый бор» – он должен стать многофункциональным социально-реабилитационным центром. Но на базе этого же учреждения можно было бы также организовать учреждение федерального назначения с направлениями «онкология» и «кардиология».

«В ходе стратегической сессии федеральный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев предложил создать при региональных отделениях партии площадки по защите прав инвалидов. Мы поддерживаем эту инициативу», – отметил председатель правления регионального общественного фонда «ОПЛОТ».

Еще одно предложение, озвученное Василием Студеникиным, касалось изменения отношения к людям с инвалидностью в обществе.

«Важно привлекать к участию некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей для организации социальной рекламы в средствах массовой информации и рекламных конструкциях», – уверен региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда».

Подводя итоги стратегической сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов «Единая Россия» взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь по-настоящему нужных инициатив.