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Общество6 августа 2021 18:53

В Рязани изменятся три маршрута городского транспорта

Два будут объезжать перекрытое место работ, а третий переместится на магистраль с более быстрым движением
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Дороги в Рязани часто перекапываются, из-за этого движение постоянно меняется

Дороги в Рязани часто перекапываются, из-за этого движение постоянно меняется

Из разъяснений на интернет-сайте городской администрации Рязани следует, что перекрытие для ремонта теплосетей улицы Братиславской принесло не только укорочение на 2 км маршрута автобуса №6 (он перестал доезжать до Голенчина). Изменятся также маршруты движения микроавтобусов №№ 49 и 65. Они, выехав из Голенчина, направятся в объезд Братиславской по Голенчинскому шоссе , улицам Спортивной и Гагарина.

Что касается автобуса №21, то его планируется с 1 сентября перевести с Московского шоссе на Северную окружную дорогу, где исчез отмененный автобусный маршрут №34. Об этом будет сообщено дополнительно.