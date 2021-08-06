В Рязани изменятся три маршрута городского транспорта

Дороги в Рязани часто перекапываются, из-за этого движение постоянно меняется

Из разъяснений на интернет-сайте городской администрации Рязани следует, что перекрытие для ремонта теплосетей улицы Братиславской принесло не только укорочение на 2 км маршрута автобуса №6 (он перестал доезжать до Голенчина). Изменятся также маршруты движения микроавтобусов №№ 49 и 65. Они, выехав из Голенчина, направятся в объезд Братиславской по Голенчинскому шоссе , улицам Спортивной и Гагарина.

Что касается автобуса №21, то его планируется с 1 сентября перевести с Московского шоссе на Северную окружную дорогу, где исчез отмененный автобусный маршрут №34. Об этом будет сообщено дополнительно.