О массовой гибели рыбы в озере Ореховое сообщили рязанцы

Фото: vk.com/rznnews62 (участник Елена Каблукова).

О новом случае массовой гибели рыбы сообщают рязанцы. На сей раз тревожная картина наблюдается в популярном месте отдыха – на озере Ореховое.

«На Ореховом озере массовая гибель рыбы по всему берегу... что в акватории? Пришлите проверку», - пишет участник одного из городских сообществ в соцсетях 4 августа.

В комментариях отмечают, что мертвую рыбу видели еще со 2 августа.

Ранее в черте Рязани подобные ситуации возникали на водоемах, куда попадают стоки предприятий, из недавнего – озеро Подзавал и река Быстрица. Также широкую огласку в 2021 году получил мор речной фауны на Пре.

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