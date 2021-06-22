Меняющие цвет водоемы в Рязани приобретают всероссийскую известность

С 2018 года озеро Подзавал становилось красным, голубым, теперь смоляно-черным. Фото: движение ЭКА.

Ситуация с меняющими цвет водоемами в черте Рязани приобретает все большую и большую огласку. Накануне, 21 июня, о них рассказал канал Мэш. Информация публикуется в крупных экологических сообществах, СМИ других регионов.

С 2018 года озеро Подзавал (микрорайон Недостоево) становилось красным, голубым, теперь смоляно-черным. Вода туда попадает из ручья Крутец, куда стекаются ливневые стоки нескольких промышленных предприятий. И, как выясняется, не только они:

«В районе предприятия, которое делает стеклопластиковые трубы, из-под земли бьет фонтан грязной канализации белого цвета, очень вонючий», - говорит эколог Андрей Петруцкий.

Первым принимает на себя загрязнения ручей Крутец,

До этого места, как утверждают активисты на момент собственных наблюдений, «вода в ручье живая и присутствуют водные организмы».

«Далее белая мутная вода превращается в темно фиолетово-черную, насыщается откуда-то тяжелыми металлами и с запахом уборной наполняет озеро Подзавал», - отмечают в сообществе «Рязань ЭКОЛОГИЯ».

Экологический Рязанский Альянс называет предполагаемого загрязнителя, публикуя красноречивые «кадры оврага под забором ООО"Стеклокомпозит"».

«Кадры оврага под забором ООО"Стеклокомпозит"», - подписали фото экоактивисты. Фото: vk.com/erarzn

Напомним, движение ЭКА организовало анализ проб воды из ручья Крутец и озера Подзавал. Обнаружились многократные превышения по кадмию, меди, свинцу, никелю, хрому. Причем предельно-допустимая концентрация никеля оказалась превышена не в 8-13 раз, как сообщалось ранее, а более чем в 100 раз.

Все это сопровождается невыносимым, резким химическим запахом, который отравляет жизнь местным жителям. Сначала думали, что это выбросы в атмосферу заводов, на самом деле – зловонная вода. Пик загрязнений пришелся на середину апреля 2021 года.

В воде обнаружились многократные превышения по кадмию, меди, свинцу, никелю, хрому. Фото: движение ЭКА.

— Охотничий пес моего друга пробежал по этому ручью и получил химический ожог — у него вся кожа на лапах покрылась волдырями и облезла. Сначала мы не поняли, откуда такой запах, что окна и дома, и в машине закрывать приходилось, потом обнаружили этот фиолетовый ручей, - рассказал житель близлежащего села Городище Александр Тихонов порталу «Экоград».

Главные опасения заключаются в том, что ручей Крутец и озеро Подзавал через речку Быстрицу сообщаются с Окой. Так что коктейль из тяжелых металлов вполне мог и может попасть туда.

Кстати, в 2018 году, когда шли разбирательства по поводу покрасневшего озера, прокуратура вносила представления и привлекала к административной ответственности предприятия ООО «Точинвест Цинк» и ОАО «Тяжпрессмаш». Также озвучивалась версия, что загрязнение могло попасть в водоем из шламоотвала советских времен. Теперь экоактивисты с результатами лабораторного исследования, не говоря уже о фото- и видеосвидетельствах обратились в региональное минприроды и Росприроднадзор. Они подчеркивают, что характер загрязнения указывает на причастность действующих предприятий и заранее призывают чиновников не спихивать ответственность на промышленников 1980-х.

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