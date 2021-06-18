Вода в рязанском озере превратилась в коктейль из тяжелых металлов

Экологи отмечают, что загрязненное озеро сообщается с Окой. Фото: движение «ЭКА»

В рязанском микрорайоне Недостоево в озере обнаружили повышенное содержание целого ряда веществ-загрязнителей. Среди них такие металлы как кадмий, медь, свинец, никель, марганец, хром.

Исследование проводилось движением ЭКА. После того как в апреле местные жители пожаловались на изменение цвета в озере, активисты 11 мая взяли пробы смоляно-черной, зловонной воды. Особую окрашенность они отметили у впадающего в водоем ручья Крутец, куда попадают ливневые стоки нескольких предприятий.

Загрязнение попадает в озеро из ручья Крутец, куда попадают ливневые стоки нескольких предприятий. Фото: движение «ЭКА»

Анализ показал превышение предельно допустимых концентраций следующих веществ:

- Кадмий - от 7,83 до 12,77 ПДК;

- Медь - от 8,4 до 11,6 ПДК;

- Свинец - от 11,6 до 22,4 ПДК;

- Никель - от 18,5 до 31,5 ПДК;

- Марганец – 16 ПДК;

- Хром - 2 ПДК.

«В 2018 году нечто подобное с озером уже происходило. Позже появилась версия, что загрязнение попало в озеро из шламоотвала советских времен. Однако характер загрязнения упрямо указывает на причастность действующих предприятий», - комментируют представители движения ЭКА.

В воде превышены ПДК кадмия, меди, свинца, никеля, марганца, хрома.

Экологи направили обращения в региональное минприроды и Росприроднадзор. Они призвали власти не спихивать ответственность на промышленников 1980-х.

В свою очередь, в группе «Рязань Экология» отметили, что через озеро Подзавал вода из ручья Крутец по речке Быстрице попадает в Оку.

«Осталось взять пробу воды на тяжелые металлы в устье Быстирицы. Надзорные органы не должны бездействовать», - заявили активисты.

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