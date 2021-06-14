Прокуратура займется отравленной рекой Быстрица в Рязани

Природоохранная прокуратура проверит сообщения в СМИ о массовой гибели рыб в реке Быстрица. Причину загрязнения водоема надзорный орган будет выяснять совместно с чиновниками министерства природопользования.

Если нарушения будут найдены, прокуроры «примут меры прокурорского реагирования».

Ранее сообщалось, что активисты Экологического рязанского альянса обнаружили признаки отравления реки Быстрица, протекающей мимо Недостоева, Семчина и Канищева, а затем впадающей в Оку. Вода в речке потемнела, а рыба умирает (читать подробнее).

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