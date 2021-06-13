В реке Быстрица на окраине Рязани отравлена вода, гибнет рыба

Река Быстрица подходит вплотную к пойменным озерам у Канищева Фото: Владимир ФРОЛОВ

Общественная организация «Экологический рязанский альянс» сообщила, что ее активисты обнаружили признаки отравления реки Быстрица, протекающей мимо Недостоева, Семчина и Канищева, а затем впадающей в Оку. Вода в речке потемнела, а рыба умирает.

В апреле 2021 года в овраг между Недостоевым и Городищем, по которому ручей стекает в Быстрицу, кем-то были вылиты химикаты розово-фиолетового цвета. Вся растительность этой краской была сожжена до коричневого состояния. Возможно, теперь эти химикаты добрались до Быстрицы, а завтра окажутся в Оке.