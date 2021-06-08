В Рязанской области сигнализируют о массовой гибели рыбы в реке Пра

В реке Пра на территории Рязанской области произошла массовая гибель рыбы. Фото: vk.com/dikiy_tour

В реке Пра на территории Рязанской области произошла массовая гибель рыбы. Множество свидетельств с фото и видео размещают на просторах интернета рыбаки и участники сплавов.

Один из роликов на видеохостинге YouTube опубликовал пользователь ВК Василий Широбоков. По его словам, берега усыпаны дохлой рыбой «от Спас-Клепиков и ниже по течению, километров восемь». Съемка велась в начале июня.

- Что-то здесь странное произошло, очень много рыбы лежит дохлой. Все берега в рыбе. Печальное зрелище, - сопровождает своим комментарием действительно жуткую картину автор.

Тревожные сообщения приходили с участков Пры близ деревень Калдево, Полушкино и Фомино. Последняя располагается выше всех по течению, информация оттуда поступила еще 30 мая. Местные якобы видели приезжих из Владимирской области с электроудочками, но истинную причину позволит установить только экспертиза.

Что экспертиза проб воды проводится, сообщили в клубе «Дикий тур по Мещере». Представители клуба наблюдали мертвую рыбу до деревни Заводская Слобода.

«По маршруту встретили представителей национального парка "Мещерский", которые шли вверх на моторной лодке. Ждем результатов официальной экспертизы проб воды, которые будут готовы на этой неделе», - говорится в записи от 7 июня.

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