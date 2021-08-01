Поиск рязанки Елены Логуновой: последние новости на 1 августа 2021 года

Поиск рязанки Елены Логуновой (Кошелевой): последние новости на 1 августа 2021 года.

По состоянию на 1 августа 2021 года в Рязани продолжаются поиски Елены Логуновой (Кошелевой). 26-летнюю зеленоглазую красавицу, маму двух маленьких дочерей не могут найти уже неделю.

Неравнодушные рязанцы перебрали в социальных сетях уже все версии, какие только могли прийти на ум – от отдыха на юге до самых страшных предположений. Кто-то успел уже обратиться к экстрасенсам, последние посоветовали искать на стройке…

«Ни до этого момента, ни сейчас, мы не проверяли версии гадалок и экстрасенсов. И не будем», - четко дали понять волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Alert Рязань».

1 августа поисковики закрыли возможность комментировать под большинством постов о Елене Логуновой.

«Давайте беречь нервы близких людей и время тех, кто читает комментарии, дабы оперативно увидеть свидетельство. Если вы решили поделиться своим мнением и считаете, что это действительно важно и к месту, то, пожалуйста, будьте в своих высказываниях вежливее и дипломатичнее. Комментарии к постам мы вынуждены закрыть, дабы не устраивать балаган, который, к сожалению, уже образовался», - говорится в сообщении волонтеров.

Рязанцы по-прежнему могут оставлять важную информацию о Елене Логуновой по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее сообщалось, что поисковики свернули штаб по поиску девушки, однако сам поиск не прекращается ни на минуту. В нем участвуют следователи СК, полиция и волонтеры (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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