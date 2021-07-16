ОКБ им. Семашко объявила тендер на проект ремонта систем пожарной сигнализации и эвакуации

Рязанская областная больница имени Семашко решила капитально отремонтировать системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации в своих зданиях. Соответствующая заявка на разработку проектно-сметной документации размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, системы сигнализации и оповещения могут установить в следующих зданиях:

- административный корпус №1;

- лечебный корпус №2;

- лечебный корпус №3;

- административно-хозяйственный корпус №4;

- лечебный корпус №7;

- лечебный корпус №8;

- столярная мастерская;

- гараж;

- трансформаторная подстанция;

- продовольственный склад;

- дизель-генераторная установка;

- котельная №1;

- котельная №2;

- нежилое помещение по адресу: улица Керамзавода, 25;

- пункт диспетчеризации.

Будущий подрядчик при разработке проекта должен будет учесть подключение к системе мониторинга «Стрелец». Это является особенным условием для заключения контракта.

Максимальная стоимость разработки составит 633 тысяч рублей. Деньги пойдут из средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических и юридических лиц.

СПРАВКА «КП»

«Стрелец-Мониторинг» - это система мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях.

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Три человека погибли, еще одна женщина с COVID-19 умерла 15 июня. Кроме того, несколько человек серьезно пострадали, в том числе две медсестры.

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