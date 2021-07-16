Сроки сдачи Наташиного парка в Рязани перенесли, парка в Приоском – тоже

Встреча депутатов с подрядчиком в Наташином парке.

В Рязани подрядные организации не выполнили к 15 июля, как оговорено в контрактах, благоустройство Верхнего городского сада (Наташиного парка) и Парка советско-польского братства по оружию В обоих случаях власти поставили новый срок – до 20 августа.

В Наташином парке за 19 млн рублей ООО «Альянс-строй» должно провести возмутившую рязанцев замену ограды, высадку 695 кустарников и 10 деревьев (правда, пока наблюдалась только вырубка), укладку еще 775 кв.м. плитки.

«Однако сейчас выполнено около 50% от всего объема. Подрядчик объяснил депутатам срыв сроков погодными условиями и проблемами с поставками материалов», - отметили в гордуме по итогам прошедшей 15 июля инспекции.

В Парке советско-польского братства по оружию только приступили к монтажу видеонаблюдения, к новым опорам освещения подключаются линии электропередач. Здесь должны подготовить площадку для будущего музея военной техники под открытым небом, но к 14 июля уложили лишь песчанное основание. Отставание от графика сам подрядчик - ООО «Промо» - оценил примерно в 30 дней. Контракт был заключен на 33,9 млн рублей.

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