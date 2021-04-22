Разбитую ограду Наташиного парка вывезут до конца недели.

Чиновники городской администрации побывали в Верхнем городском парке (Наташин парк), чтобы напомнить подрядчику о проведении качественных работ по благоустройству.

Как указала пресс-служба мэрии, начавшийся демонтаж ограждения городского парка вызвал неодобрение не только со стороны рязанцев, но и представителей городских властей. Глава администрации Елена Сорокина даже назвала такой подход к работе «варварским». Справедливости ради отметим, что пока об этом не стали говорить рязанцы, урбанисты, градозащитники и СМИ, от властей не было никакой видимой реакции.

В Рязани прошла встреча с жителями по вопросу благоустройства Верхнего городского парка.

— Работы необходимо провести качественно и в соответствии с установленными сроками, — с такими словами во время визита в парк обратился к подрядчикам и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский. — Дальнейшее благоустройство Верхнего городского парка будет проводиться под строгим контролем специалистов и общественности.

Подрядчик заверил, что с четверга, 22 апреля, рабочие начнут восстанавливать озеленение, а до конца недели обещают начать вывозить разбитое ограждение и оставшийся строительный мусор.

Чиновникам не понравилась историческая ограда.

Ограду Наташиного парка начали демонтировать 16 апреля. Ее планируют заменить в рамках третьей очереди благоустройства, которая вместе с другими мероприятиями обойдется в сумму более 21 млн рублей.

Ранее краевед Александр Дударев заметил, что вместо цельно-кирпичных столбов в классическом стиле в парке появятся «столбы железобетонные, с одной стороны облицованные панелью из архамня» (подробнее). Но власти, в свою очередь, заявили, что попытки косметического ремонта «нужного результата не дали», ограда пришла в аварийное состояние и «нарушает общую эстетику любимого места отдыха горожан».

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