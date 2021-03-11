Рязанские чиновники хотят уничтожить старинную ограду Наташиного парка. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанские чиновники намерены уничтожить старинную ограду Верхнего городского парка (Наташин парк), чтобы на ее месте установить новую – из архкамня.

«Самые худшие предположения подтвердились после ознакомления с проектной документацией, размещенной на сайте госзакупок 1 марта, - пишет администратор краеведческого паблика «Рязань, которую мы потеряли» Александр Дударев. — В тексте приложенных документов можно прочитать следующее: "Демонтаж существующего фундамента, столбов и металлического ограждения"».

По словам краеведа, нынешние цельно-кирпичные столбы в классическом стиле заменят на «столбы железобетонные с одной стороны облицованные панелью из архамня, три стороны под покраску. Угловые столбы облицованы панелью их архкамня с двух сторон».

Краеведы не понимают, зачем нужно ломать старое... Фото: Владимир ФРОЛОВ

— Возникает логичный вопрос, а зачем вообще в этом историческом месте города нужны столбы имитации из архкамня (тем более только с одной стороны). Или же это будет просто имитация прежнего вида столба? Но тогда, где гарантия, что эта панель через несколько лет не отделится от железобетонной опоры? — задается вопросами Дударев. — В документе указано, что металлическое ограждение из прутка, должно иметь идентичную форму существующему ограждению. Вопрос, а зачем ломать старое? Во всей этой реконструкции один большой вопрос в адрес администрации города, зачем нужна эта бесцельная трата денег?

Ранее «Комсомолка» сообщала, что до 15 июля подрядчик должен в парке уложить новую плитку, установить новое ограждение с декоративными элементами взамен нынешнего, отремонтировать асфальт и многое другое. За все это благоустройство власти готовы отдать более 21 млн рублей (читать подробнее).

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