На благоустройство Наташиного парка в Рязани потратят еще 20 млн

В Рязани на 2021 год запланирована третья очередь благоустройства Верхнего городского парка. Горадминистрация разместила закупку на 21,1 млн рублей.

Согласно смете, 2,3 млн рублей будет стоить озеленение – высадка газонов (960 кв.м.), а также деревьев и кустарников: спирея, можжевельник, гортензия, барбарис, лапчатка, роза, форзиция, сирень, пузыреплодник.

В парке дополнительно уложат 775 кв.м. плитки. Также подрядчику поручат установить новое ограждение с декоративными элементами взамен нынешнего и отремонтировать асфальтовое покрытие по периметру парка.

Работ должны быть выполнены до 15 июля 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!