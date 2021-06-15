Власти объяснили вырубку деревьев в Наташином парке

Фото: vk.com/rznnews62

14 апреля рязанцы сообщили о вырубке деревьев в Верхнем городском саду, больше известном как Наташин парк. Распиленные насаждения сфотографировали вдоль аллеи со стороны улицы Радищева.

«Вырубка деревьев – «подарок» рязанцам ко Дню России?», - вопрошает автор записи в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Там же, в комментариях, отметилась администрация Рязани. Ее представитель заявил, что «деревья являлись сухими и аварийными».

«Указанные деревья были ранее заактированы специалистами-экологами как аварийные и подлежащие сносу. Подрядной организацией выполнены работы по сносу аварийных деревьев», - высказались чиновники.

Они добавили, что в рамках благоустройства Верхнего городского сада предусмотрено дополнительное озеленение. Высадят четыре дуба, четыре березы, две ели и 695 единиц различных кустарников.

Горожане тут же припомнили городским властям ситуацию, когда подрядчик повредил корни деревьев во время работ по замене ограды, необходимость которых тоже вызывает сомнения (подробнее).

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