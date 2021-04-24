В ходе работ по замене ограды Наташиного парка повредили корни деревьев

Роя котлован под фундамент новой ограды Наташиного парка, техника повредила корни деревьев. Фото: admrzn.ru

В Рязани продолжается замена ограды Верхнего городского сада (Наташиного парка). В ходе работ по подготовке котлована для нового фундамента пострадали корни деревьев и декоративных кустарников.

«Подрядчик отмечает, что сложившаяся ситуация является вынужденной, так как работы производятся в стесненных условиях, которые не позволяют избежать подобных повреждений», - цитирует пресс-служба администрации Рязани представителя ООО «АльянсСтрой».

Также со ссылкой на экологов чиновники заверили, что повреждения боковых корней не отразятся на состоянии здоровых растений. Поврежденные места обрабатывают садовым варом.

Притом некоторые деревья вдоль ограды все-таки срубят. Сколько их, чиновники не уточняют, но поясняют, что еще в 2019 году у них обнаружили признаки аварийности. В частности, это усыхающие ясени с большим наклоном ствола – признак заражения агрессивным стволовым вредителем.

Подрядчик посетовал, что работы ведутся в стесненных условиях. Фото: admrzn.ru

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