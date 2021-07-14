В Рязани обнаружили три фальшивые 5-рублевые монеты. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Рязани обнаружили три фальшивые монеты номиналом 5 рублей, сообщает рязанское отделение Банка России.

По словам специалистов, одну монету отчеканили из мягкого металла – она оставляла следы на бумаге, а на двух других монетах стерся слой плакирующего мельхиорового покрытия. В результате на выпуклых частях монет проступила медь.

— Подделки, как правило, отличаются от подлинной монеты именно материалом или способом получения изображения. Кроме того, эксперты всегда проверяют отдельные элементы рисунка и степень его рельефности, — отметил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций рязанского отделения Банка России Евгений Шулист.

В январе 2021 года в Рязани впервые за три года обнаружили фальшивую монету номиналом пять рублей. Вес фальшивки меньше оригинального, кроме того, монета отличалась по цвету, и на ней не было символа монетного двора и рельефа на гурте.

А в мае этого года обнаружили 10-рублевую фальшивую монету (читать подробнее).

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