В Рязани обнаружили фальшивую 10-рублевую монету. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За три месяца 2021 года в Рязанской области обнаружили одну фальшивую монету и 80 поддельных банкнот Банка России. Большую часть из них составляют купюры номиналом 5 тысяч рублей. Кроме того, мошенники используют поддельные тысячные купюры, номиналом в 2 тысячи рублей и 500 рублей. Что касается фальшивой монеты, то ею оказалась десятирублевка.

Кроме того, за три месяца в регионе выявили 20 поддельных банкнот США, все банкноты номиналом в 50 долларов.

В Банке России отметили, что кассовые работники розничных торговых сетей могут пройти бесплатный дистанционный курс по определению подлинности и платежеспособности российских денежных знаков.

Ранее в Рязани обнаружили фальшивую монету номиналом пять рублей. Вес фальшивки меньше оригинального, кроме того, монета отличалась по цвету, и на ней не было символа монетного двора и рельефа на гурте (читать подробнее).

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