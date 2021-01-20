В Рязани нашли фальшивую 5-рублевую монету. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Рязани обнаружили фальшивую монету номиналом пять рублей. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. Вес фальшивки меньше оригинального, кроме того, монета отличалась по цвету, и на ней не было символа монетного двора и рельефа на гурте.

— Подделка монет, на первый взгляд, не несет экономического смысла, но преступники все равно не оставляют их без внимания, — рассказывает начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций ГУ Банка России по ЦФО Евгений Шулист. — В 2019 году эксперты выявили 228 фальшивых монет, а в 2020 году в одном из регионов обнаружили целую партию подделок. Это более 3,5 тысяч экземпляров.

Отмечается, что в Рязанской области фальшивую монету обнаружили впервые за несколько лет.

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