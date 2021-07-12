Передачу здания школы №6 в Рязани церкви обжаловали

Администрация Рязани, как и обещала, обжаловала решение арбитражного суда, по которому здание школы №6 должно отойти Рязанской епархии. Апелляция поступила 7 июля, а два дня спустя, в конце минувшей недели ее направили в 20-й арбитражный апелляционный суд.

Напомним, церковь заявила свои права на дом №6 по улице Семинарской, так как оно было построено в 1812 году как жилище для проживания воспитанников духовной семинарии. Мэрия не согласилась передавать здание в собственность епархии, после чего та через арбитраж добилась, чтобы отказ признали незаконным.

Процесс, который может иметь острые социальные последствия, привлек внимание общественности. Прошли одиночные пикеты, неравнодушные горожане направили властям петиции и обращения с многочисленными подписями в защиту школы №6, родители учеников записали видеообращение Путину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!