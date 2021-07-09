«Дядь, дай закурить»: подростки в Рязани из-за сигареты забили насмерть двоих мужчин

Стала известна причина, из-за которой двое рязанских подростков убили двоих мужчин, а потом трупы утопили в пруду.

Как подтвердили «КП-Рязань» информацию в правоохранительных органах, двое юношей проходили мимо пруда и увидели мужчин. Они подошли и попросили закурить, но те послали ребят в нецензурной форме. Это и стало поводом, чтобы избить мужчин. Они били и прыгали на них так, что одному проломили грудину, другому сломали ребра.

Когда поняли, что жертвы не дышат, они сбросили тела в воду.

Во время расследования уголовного дела следователи Железнодорожного МСО выяснят все обстоятельства преступления.

Около полуночи 4 июля двое несовершеннолетних парней насмерть забили мужчин, которые, по предварительным данным, являлись бомжами. Трупы погибших молодые люди скинули в пруд. Несмотря на возраст, биография у парней примечательна.

Что удалось узнать «КП-Рязань» о подозреваемых в убийстве подростках:

- Роман — мальчику 16 лет. Живет на улице Нахимова. Ранее был судим за кражу;

- Тимофей — 5 июля отметил день рождения. Ему 17 лет. Живет на улице Чернышевского.

Оба состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области.

В настоящее время парней задержали. В скором времени будет решаться вопрос об избрании к ним меры пресечения.

Днем 6 июля в пруду на Голенчинском шоссе обнаружили трупы двоих мужчин. Тела лежали в ряске, тине, в окружении автомобильных шин и прочего мусора (читать подробнее с фото).

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