Стало известно, какие травмы причинили подростки рязанцам, трупы которых нашли в пруду

Судебно-медицинские эксперты назвали причину смерти двоих мужчин, трупы которых обнаружили в пруду на окраине Рязани.

Первый мужчина погиб от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома грудины. Говоря медицинским языком, «патологическая подвижность с костным хрустом грудной клетки слева».

Смерть второго мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы с переломами ребер. Говоря медицинским языком, «чрезмерная подвижность реберного каркаса слева».

В настоящее время подозреваемые в убийстве подростки задержаны. Следователи Железнодорожного МСО Рязани выясняют, по какой причине юноши напали на безработных граждан (читать подробнее).

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